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В Ростовской области осуждён виновник смертельного ДТП на трассе М-4 «Дон»

Происшествия

Ивану Г. Назначено наказание в виде шести лет лишения свободы

Ростов-на-Дону, 29 октября 2018, 14:56 — REGNUM  В Ростовской области вынесен приговор виновнику смертельного ДТП, которое произошло на трассе М-4 «Дон» после товарищеского матча между Нигерией и Аргентиной. Водителю назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии-поселении. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

ИА REGNUM напоминает, что автокатастрофа произошла 15 ноября 2017 года. Иван Г., находясь за рулём автобуса «ГАЗ — A64R42», вёз футбольных болельщиков из Краснодара в Ростов-на-Дону. Заметив припаркованный на автодороге «Камаз», он не снизил скорость, в результате чего произошло столкновение.

В результате погибли пять человек, в том числе два подростка. Ещё шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

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Дорожно-транспортные происшествия
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