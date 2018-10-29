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В Индии двое мужчин обвиняются в изнасиловании туристки из России

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Нью-Дели, 29 октября 2018, 14:46 — REGNUM  В городе Манали на севере Индии двое местных жителей, один из которых подросток, обвиняются в изнасиловании туристки из России, сообщает Hindustan Times.

По данным издания, мужчины затащили 33-летнюю женщину в автомобиль и отвезли к храму Хадимбы, где надругались над туристкой.

Пострадавшая написала заявление в полицию, после чего ее доставили в больницу для медосмотра и оказания ей медицинской помощи. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, сейчас их разыскивают.

Напомним, в Индии существует серьезная проблема с преступлениями в отношении женщин. Ряд резонансных случаев привел к ужесточению законодательства в данной сфере.

Так, в апреле 2018 года полицейские возбудили уголовное дело об изнасиловании в отношении высокопоставленного законодателя из партии премьер-министра страны Нарендры Моди.

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