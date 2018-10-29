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Трое погибли, четверо пострадали в ДТП в Красноярском крае

Происшествия

Среди пострадавших — двое детей

Красноярск, 29 октября 2018, 14:33 — REGNUM  Три человека погибли, ещё четверо пострадали в ДТП, которое произошло сегодня утром, 29 октября, в Красноярском крае. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства и подробности происшествия.

По предварительным данным, на 460 км автодороги Р-257 «Енисей» 71-летний водитель автомобиля «Лада», двигаясь со стороны города Минусинск в сторону посёлка Шушенское, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Хондой».

"В результате аварии три человека погибли, еще четыре пострадали, среди них двое детей 11 и 13 лет. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка», — уточнили информацию в ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

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Дорожно-транспортные происшествия
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