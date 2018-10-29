Трое погибли, четверо пострадали в ДТП в Красноярском крае

Красноярск, , 14:33 — REGNUM Три человека погибли, ещё четверо пострадали в ДТП, которое произошло сегодня утром, 29 октября, в Красноярском крае. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства и подробности происшествия.

По предварительным данным, на 460 км автодороги Р-257 «Енисей» 71-летний водитель автомобиля «Лада», двигаясь со стороны города Минусинск в сторону посёлка Шушенское, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Хондой».

"В результате аварии три человека погибли, еще четыре пострадали, среди них двое детей 11 и 13 лет. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка», — уточнили информацию в ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.