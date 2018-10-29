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В Сибири восстановили электроснабжение после ураганного ветра

Происшествия

Полностью восстановить последствия непогоды планируется в ближайшее время

В Сибири восстановили электроснабжение после ураганного ветра
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Свет

Красноярск, 29 октября 2018, 14:03 — REGNUM  Энергетики восстановили электроснабжение в Алтайском и Красноярском краях, а также в Кемеровской области после ураганного ветра, сообщается 29 октября на сайте МРСК Сибири.

«Свет вернулся в дома жителей Алтайского и Красноярского краев и большей части жителей Кемеровской области», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что полностью восстановить последствия непогоды планируется в ближайшее время.

Напомним, в ночь на 29 октября по территории трех регионов прошел штормовой фронт. Сильный ветер с порывами до 28 м/с вызвал сбои в работе электросетевого оборудования. В результате тысячи человек оставались без света.

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