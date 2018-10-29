В Индонезии ищут корпус и самописцы разбившегося Boeing 737

Джакарта, , 13:45 — REGNUM На текущий час продолжаются поиски обломков потерпевшего катастрофу индонезийского «Боинга». Пока спасателям не удалось найти ни корпуса самолета, ни его бортовых самописцев, пишет портал Detik.

По словам представителя судебно-медицинской службы, в морг госпиталя Джакарты доставлены семь пластиковых мешков с собранными на предполагаемом месте катастрофы фрагментами тел. Экспертиза останков назначена на 30 октября.

Ранее сообщалось, что непосредственно перед исчезновением пассажирского лайнера с экранов радаров экипаж воздушного судна сообщал диспетчеру о проблемах с управлением самолетом.

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Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет компании Lion Air со 181 пассажиром и восемью членами экипажа вылетел из столицы Индонезии города Джакарта в город Панкалпинанг. Самолет исчез с экранов радаров спустя 13 минут после взлета.

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