Банкир из Москвы уличён в совращении барнаульских детей

Барнаул, , 13:26 — REGNUM Сотруднику одного из банков Москвы, зарекомендовавшему себя примерным семьянином, предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям, свидетельствующим о его пристрастном отношении к маленьким мальчикам. Это следует из официального сообщения СУ СК РФ по Алтайскому краю, опубликованного сегодня, 29 октября.

Правоохранители выяснили, что 37-летний житель Москвы в 2015 и 2016 году познакомился через интернет с двумя мальчиками 11 и 12 лет, проживающими на территории Алтайского края.

«Войдя в доверие детей и представляясь их ровесником, он предложил игру, с помощью которой в его распоряжении оказались фото и видеофайлы порнографического характера с изображением несовершеннолетних. Продолжая противоправные действия, мужчина шантажировал мальчиков, совершая в отношении них иные действия сексуального характера», — отмечают в Следственном комитете.

Известно, что в ходе предварительного следствия обвиняемый своей вины не признал, но следствием собраны достаточные доказательства причастности мужчины к совершенным преступлениям, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.