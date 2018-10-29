СМИ сообщили о задержании чиновника Минфина за конфликт со стрельбой

Москва, , 13:16 — REGNUM В Москве по подозрению в ранении человека из травматического оружия задержан чиновник из Министерства финансов РФ, сообщает 29 октября «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, инцидент произошел 22 октября на Измайловском шоссе. Полиция установила, что мужчина был ранен из травматического пистолета в ходе конфликта.

По подозрению в совершении преступления был задержан замначальника одного из департаментов Минфина. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле на востоке Москвы бытовой конфликт также перерос в стрельбу из травматического оружия. По словам очевидцев, огонь по людям открыл мужчина, перед этим избивавший женщину. Пострадавшим оказали первую помощь.

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