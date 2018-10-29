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При крушении вертолета ФК «Лейстер Сити» погибла «мисс Таиланд»

Происшествия

Молодая женщина работала помощницей владельца футбольного клуба

Лейстер, Великобритания, 29 октября 2018, 13:07 — REGNUM  На борту разбившегося вертолета футбольного клуба «Лейстер Сити» находилась призер конкурса красоты «Мисс Таиланд», пишет газета Heute 29 октября.

В списке погибших в результате падения вертолета возле стадиона «Кинг Пауэр» в Великобритании значится 33-летняя Нусара Сукнамай. В 2005 году она стала серебряным призером конкурса красоты Miss Thailand Universe и завоевала титул Miss Thailand Intercontinental. Она была правой рукой также погибшего владельца клуба Вишая Шривадданапрабха.

Как сообщало ИА REGNUM, при крушении вертолета 27 октября в Великобритании погибли пять человек. Это два пилота, владелец команды и двое его сотрудников, в том числе Нусара Сукнамай.

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Авиапроисшествия
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