Понедельник, 29 Октября 2018 года
13:20:18 МСК

Причины аварии «Союза-ФГ» озвучат 1 ноября – Роскосмос перенес дату

Происшествия

Дата пресс-конференции сдвинулась на день

Москва, 29 октября 2018, 12:57 — REGNUM  Пресс-конференция, на которой будут озвучены результаты работы государственной комиссии по определению причин аварии ракеты носителя «Союз-ФГ», перенесена на день. Она состоится 1 ноября, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Глава аварийной комиссии Олег Скоробогатов озвучит выводы, касающиеся причин нештатной работы ракеты-носителя», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нештатная ситуация с ракетой-носителем «Союз-ФГ» произошла 11 октября. Она стала причиной неудачи при выведении на орбиту корабля «Союз МС-10» с экипажем Международной космической станции — российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом.

После аварии спасательная капсула отделилась от корабля в автоматическом режиме и позднее приземлилась в районе города Джезказган в Казахстане.

Выяснением причин нештатной ситуации занимается государственная комиссия, в которую вошли представители предприятия-изготовителя ракеты, самарского РКЦ «Прогресс», а также эксперты ракетно-космической отрасли.

Читайте ранее в этом сюжете: Роскосмос 31 октября объявит результаты расследования аварии «Союза»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Падения космических аппаратов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить