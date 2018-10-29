Причины аварии «Союза-ФГ» озвучат 1 ноября – Роскосмос перенес дату

Москва, , 12:57 — REGNUM Пресс-конференция, на которой будут озвучены результаты работы государственной комиссии по определению причин аварии ракеты носителя «Союз-ФГ», перенесена на день. Она состоится 1 ноября, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Глава аварийной комиссии Олег Скоробогатов озвучит выводы, касающиеся причин нештатной работы ракеты-носителя», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нештатная ситуация с ракетой-носителем «Союз-ФГ» произошла 11 октября. Она стала причиной неудачи при выведении на орбиту корабля «Союз МС-10» с экипажем Международной космической станции — российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом.

После аварии спасательная капсула отделилась от корабля в автоматическом режиме и позднее приземлилась в районе города Джезказган в Казахстане.

Выяснением причин нештатной ситуации занимается государственная комиссия, в которую вошли представители предприятия-изготовителя ракеты, самарского РКЦ «Прогресс», а также эксперты ракетно-космической отрасли.

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