Бывший президент США призвал к отставке госсекретаря штата Джорджия

Вашингтон, , 12:57 — REGNUM Бывший президент США Джимми Картер своим заявлением попытался повлиять на борьбу за кресло губернатора американского штата Джорджия, сообщает 29 октября Associated Press.

39-й президент от Демократической партии призвал уйти в отставку государственного секретаря штата Брайана Кемпа, являющегося членом Республиканской партии.

Причиной такого заявление стали обвинения в адрес политика о его якобы вмешательстве в предстоящие выборы, которые пройдут в стране 5 ноября.

Напомним, 5 ноября в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, кроме того, будут избираться новые губернаторы сразу в нескольких штатах. В условиях жесткой обострившихся противоречий между республиканцами и демократами, их результаты будут иметь серьезные последствия как для страны, так и для мира.

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