Понедельник, 29 Октября 2018 года
13:20:18 МСК

В Калужской области пьяный водитель сбил на парковке двух человек

Происшествия

Погибла 43-летняя женщина, мужчина 38 лет получил травмы различной степени тяжести

Калуга, 29 октября 2018, 12:35 — REGNUM  В посёлке Воротынск Калужской области вечером 27 октября на парковке у магазина пьяный водитель сбил двух пешеходов. Как сообщили 29 октября корреспонденту ИА REGNUM в управлении ГИБДД Калужской области, женщина погибла на месте, а мужчина получил травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным, 29-летний мужчина, управляя автомашиной марки ГАЗ, двигаясь со стороны Калуги в сторону посёлка Бабынино, совершил наезд на 38-летнего мужчину и женщину 43 лет, которые находились на парковке у магазина на Придорожной улице. В результате ДТП пешеход женщина, а мужчина получил тяжелые травмы.

Водитель автомашины ГАЗ с места дорожного происшествия скрылся, но затем был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Процедура освидетельствование водителя на состояние опьянения дала положительный результат. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в период с 26 по 28 октября на территории Калужской области в 13 дорожно-транспортных происшествиях пострадало 16 человек, среди которых двое несовершеннолетних. Они получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб.

Сотрудниками Госавтоинспекции оформлено 145 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, выявлено 1214 нарушений ПДД, 47 водителей управляли транспортом в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 100 водителей управляли транспортом с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, 48 водителей нарушили правила перевозки детей, выявлено 178 нарушений ПДД пешеходами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить