В Калужской области пьяный водитель сбил на парковке двух человек

Калуга, , 12:35 — REGNUM В посёлке Воротынск Калужской области вечером 27 октября на парковке у магазина пьяный водитель сбил двух пешеходов. Как сообщили 29 октября корреспонденту ИА REGNUM в управлении ГИБДД Калужской области, женщина погибла на месте, а мужчина получил травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным, 29-летний мужчина, управляя автомашиной марки ГАЗ, двигаясь со стороны Калуги в сторону посёлка Бабынино, совершил наезд на 38-летнего мужчину и женщину 43 лет, которые находились на парковке у магазина на Придорожной улице. В результате ДТП пешеход женщина, а мужчина получил тяжелые травмы.

Водитель автомашины ГАЗ с места дорожного происшествия скрылся, но затем был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Процедура освидетельствование водителя на состояние опьянения дала положительный результат. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в период с 26 по 28 октября на территории Калужской области в 13 дорожно-транспортных происшествиях пострадало 16 человек, среди которых двое несовершеннолетних. Они получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб.

Сотрудниками Госавтоинспекции оформлено 145 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, выявлено 1214 нарушений ПДД, 47 водителей управляли транспортом в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 100 водителей управляли транспортом с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, 48 водителей нарушили правила перевозки детей, выявлено 178 нарушений ПДД пешеходами.