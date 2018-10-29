Под Улан-Удэ погибла женщина, выпавшая из автобуса при аварии

Улан-Удэ, , 12:25 — REGNUM В Иволгском районе Бурятии в результате ДТП с участием рейсового автобуса погибла женщина, еще одна пассажирка попала в больницу. Об этом сообщает 29 октября пресс-служба Главного управления МВД по республике.

В ведомстве отметили, что утром 29 октября на въезде в Улан-Удэ водитель транспортного средства не справился с управлением, автобус врезался в дорожное ограждение. От удара из салона автобуса выпала 66-летняя пассажирка, которая от полученных травм скончалась. В настоящее время правоохранители устанавливают причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября на трассе в Самарской области произошло столкновение автобуса с 15 детьми с грузовиком Isuzu. В результате никто из пассажиров автобуса не пострадал.

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