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СКР возбудил дело после ранения мирного жителя в Донбассе

Происшествия

24 октября киевские силовики произвели прицельный обстрел переправы через реку Северский Донец в ЛНР

Москва, 29 октября 2018, 12:23 — REGNUM  Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя Луганской Народной Республики (ЛНР), который пострадал после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Донбасса, сообщает 29 октября пресс-служба СКР.

По данным ведомства, 24 октября киевские силовики произвели прицельный обстрел переправы через реку Северский Донец в районе населенных пунктов Трехизбенка и Славяносербск в ЛНР. В результате местный житель получил ранения.

Напомним, с 29 августа в Донбассе действует так называемое школьное перемирие. Однако Украина не соблюдает его, практически ежедневно обстреливая республики Донбасса. Так, за сутки 27 октября ВСУ 16 раз нарушили режим прекращения огня.

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