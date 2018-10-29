Президент Индонезии поручил как можно скорее провести спасательную операцию

Джакарта, , 12:06 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поручил провести спасательную операцию в водах Караванга, где упал самолет Lion Air JT 610, как можно скорее, сообщает Antaranews.

Президент поручил национальному агентству по поиску и спасению, индонезийским военным и полиции провести поисково-спасательную операцию как можно скорее.

Джоко Видодо также обратился к национальной комиссии по безопасности на транспорте провести тщательное расследование случившегося.

«Мы делаем все возможное и я продолжаю молиться за погибших в авиакатастрофе», — заявил президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жертвами авиакатастрофы в Индонезии стали более 30 государственных служащих.

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