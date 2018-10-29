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Путин выразил соболезнования президенту Индонезии

Происшествия

… в связи с авиакатастрофой Boeing 737 у побережья острова Ява

Москва, 29 октября 2018, 11:54 — REGNUM  Сегодня, 29 октября, президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Республики Индонезия Джоко Видодо в связи с авиакатастрофой пассажирского лайнера Boeing 737 у побережья острова Ява, сообщается на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что Россия разделяет скорбь тех, кто потерял родных и близких в авиакатастрофе.

«Российские граждане желают мужества и стойкости перенести тяжёлую утрату», — отмечается в телеграмме.

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Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing 737, выполнявший рейс из Джакарты в Панкалпинанг, исчез с экранов радаров рано утром 29 октября, 13 минут спустя после вылета из аэропорта. Известно, что до этого экипаж запрашивал возвращение в воздушную гавань. На борту лайнера находился 181 пассажир.

Подробности: У индонезийского «Боинга» была неисправность в прошлом полете

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Авиапроисшествия
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