ЧП с львицей на Кубани: у цирка были все необходимые документы

Успенское, Краснодарский край, , 11:43 — REGNUM Цирк, где львица напала на маленькую девочку, представил все необходимые документы для организации представления, заявила глава Успенского района Краснодарского края Татьяна Никифорова.

«Это Ростовский цирк-шапито, — цитирует РИА Новости Никифорову. — Им были представлены все необходимые документы для организации представления».

Напомним, инцидент произошел 28 октября в селе Успенском, когда во время представления с дикими животными львица через ограждение набросилась на четырехлетнюю девочку.

Ребенок получил рваные раны лица, в настоящее время девочка находится в больнице. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Директор цирка задержан, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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