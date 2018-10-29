Понедельник, 29 Октября 2018 года
13:24:19 МСК

ЧП с львицей на Кубани: у цирка были все необходимые документы

Происшествия

По факту нападения животного на ребенка возбуждено уголовное дело

Успенское, Краснодарский край, 29 октября 2018, 11:43 — REGNUM  Цирк, где львица напала на маленькую девочку, представил все необходимые документы для организации представления, заявила глава Успенского района Краснодарского края Татьяна Никифорова.

«Это Ростовский цирк-шапито, — цитирует РИА Новости Никифорову. — Им были представлены все необходимые документы для организации представления».

Напомним, инцидент произошел 28 октября в селе Успенском, когда во время представления с дикими животными львица через ограждение набросилась на четырехлетнюю девочку.

Ребенок получил рваные раны лица, в настоящее время девочка находится в больнице. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Директор цирка задержан, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Читайте также: Нападение львицы на ребенка в цирке попало на видео

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубани после нападения льва на ребенка задержан директор цирка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения животных
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить