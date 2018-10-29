Боевики ИГ* взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле

Кабул, , 11:32 — REGNUM Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила 29 октября о своей причастности к недавнему теракту в афганской столице, сообщает британское агентство Reuters.

Соответствующее заявление боевики распространили посредством своего пропагандистского ресурса Amaq.

Напомним, теракт произошел у штаб-квартиры избирательной комиссии в Афганистане в Кабуле. Теракт совершил террорист-смертник. По официальным данным, в результате взрыва пострадали по меньшей мере шестеро человек.