ДНР: Боевики ВСУ нарушили перемирие 22 раза

Соледар, ДНР, , 11:29 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики выпустили 167 единиц боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики, сообщили 29 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ применили 120-мм и 82-мм миномёты, вооружение танков, БТР и БМП, гранатомёты различных типов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Под обстрелом оказались окраины Донецка, Горловки, посёлки Александровка, Еленовка, Зайцево Коминтерново, Крутая Балка, Ленинское, Саханка, Спартак и Старомихайловка.

У представителей ДНР в СЦКК нет сведений о жертвах и разрушениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки с 3:00 мск 27 октября до 3:00 мск 28 октября ВСУ выпустили по ДНР 272 боеприпаса, 16 раз нарушив договорённости о перемирии.

Читайте также: ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 16 раз