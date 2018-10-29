В Чувашии завели дело на главу районной инспекции Гостехнадзора

Чебоксары, , 11:08 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело на начальника территориальной инспекции регионального Гостехнадзора. Чиновника подозревают в служебном подлоге, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Фигурантом уголовного дела стал начальник инспекции Урмарского и Козловского районов Гостехнадзора Чувашии. Следствие полагает, что 18 мая 2018 года в поселке Урмары подозреваемый «внёс в экзаменационные листы заведомо ложные сведения о сдаче гражданином практического экзамена на право управления самоходными машинами, на основании которых подготовил и выдал ему удостоверение тракториста-машиниста».

Заведено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Обстоятельства происшествия устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в 2014 году под уголовное преследование попал заместитель директора Алатырского сельскохозяйственного техникума. Следствие считало, что он незаконно выдал горожанину свидетельство о прохождении программы подготовки машиниста-тракториста, хотя по факту мужчина не учился в техникуме, экзамены не сдавал. Его признали виновным в подлоге и назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

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