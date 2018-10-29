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У индонезийского «Боинга» была неисправность в прошлом полете

Происшествия

Лайнер был произведен лишь в 2018 году и попал в компанию напрямую от производителя

Джакарта, 29 октября 2018, 11:02 — REGNUM  На борту разбившегося 29 октября пассажирского лайнера Boeing 737 в предыдущем полете была зафиксирована техническая неполадна, заявил исполнительный директор авиакомпании Lion Air Эдвард Сираит. Об этом пишет онлайн-издание Financial Express.

«Этот самолет ранее вылетел из Денпасара в Джакарту. Был опубликован отчет о технической проблеме, которая была решена в соответствии с положенными процедурами», — сказал Сираит журналистам.

Характер технической неисправности он уточнить отказался. Следует отметить: в сообщении пресс-службы Lion Air говорится о том, что лайнер был произведен лишь в 2018 году и попал в компанию напрямую от производителя.

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Как сообщало ИА REGNUM, перед исчезновением с радаров пассажирского лайнера Boeing 737, разбившегося в Индонезии, экипаж самолета запросил согласования на возврат в аэропорт вылета.

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Авиапроисшествия
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