Авиакатастрофа в Индонезии: жертвами стали более 30 госслужащих

Караванг, Индонезия, , 10:58 — REGNUM Жертвами авиакатастрофы в Индонезии стали более 30 государственных служащих, сообщает Antaranews.

По предварительным данным на борту самолета Lion Air рейса JT 610 было более 30 госслужащих, в том числе сотрудники полиции, представители главного управления госактивов, сотрудники казначейства, служащие директората по налогооблажению.

Известно, что вскоре после взлета самолет попытался вернуться в аэропорт Сокарно-Хатта, но потерпел крушение в водах Караванга, Западная Ява.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Boeing 737−8 с номером рейса JT 610, принадлежащий авиакомпании Lion Air, выполняющий рейс из аэропорта Сукарно Хатта провинции Бантен в аэропорт Депати Амир в Панкалпинанге, пропал с экрана радара 29 октября 2018 года в 6:33 по местному времени.

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