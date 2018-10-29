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В Ростове-на-Дону женщина родила ребёнка и оставила умирать на улице

Происшествия

Младенец погиб

В Ростове-на-Дону женщина родила ребёнка и оставила умирать на улице
Muriams Fotos
Ребенок

Ростов-на-Дону, 29 октября 2018, 10:52 — REGNUM  Ростовские следователи ищут женщину, которая родила ребёнка и оставила его умирать в заброшенном здании. Младенец погиб от переохлаждения. Об этом ИА сообщили в региональном управлении СКР.

Погибшего новорождённого обнаружили дети, игравшие в заброшенном здании на улице Амеряна — напротив церкви Сурб-Хач. Школьники сообщили о чудовищной находке взрослым.

По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».

«По предварительным данным, смерть младенца наступила от переохлаждения. Следователем выполнен осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Следствием устанавливаются обстоятельства гибели ребенка, а также личность его матери», — уточнили в ведомстве.

Если женщину найдут, и её вина будет доказана, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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