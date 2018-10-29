В Индонезии начал извергаться вулкан Кракатау

Джакарта, , 10:50 — REGNUM Вулкан Кракатау, расположенный на Малайском архипелаге в Зондском проливе, начал извергаться, сообщает 28 октября канадский портал Global News.

На видеозаписи, сделанной британским фотографом, можно наблюдать, как гора выбрасывает в воздух лаву, между частицами которой иногда пробегают разряды молнии. Этот феномен обусловлен тем, что частицы вулканического пепла, соприкасаясь друг с другом формируют статическое электричество.

В свою очередь, портал Volcano Discovery сообщает, что в регионе зарегистрировано землетрясение мощностью в 4,4 балла.

Напомним, Кракатау является действующим вулканом. Извержения на нем происходят регулярно.