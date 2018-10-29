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В Индонезии начал извергаться вулкан Кракатау

Происшествия

Можно наблюдать, как гора выбрасывает в воздух расплавленный камень, между частицами которого пробегают молнии

В Индонезии начал извергаться вулкан Кракатау
flydime
Извержение вулкана Кракатау. Индонезия

Джакарта, 29 октября 2018, 10:50 — REGNUM  Вулкан Кракатау, расположенный на Малайском архипелаге в Зондском проливе, начал извергаться, сообщает 28 октября канадский портал Global News.

На видеозаписи, сделанной британским фотографом, можно наблюдать, как гора выбрасывает в воздух лаву, между частицами которой иногда пробегают разряды молнии. Этот феномен обусловлен тем, что частицы вулканического пепла, соприкасаясь друг с другом формируют статическое электричество.

В свою очередь, портал Volcano Discovery сообщает, что в регионе зарегистрировано землетрясение мощностью в 4,4 балла.

Напомним, Кракатау является действующим вулканом. Извержения на нем происходят регулярно.

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Извержения вулканов
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