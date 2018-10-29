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Человек с двухметровой змеей на шее напугал пассажиров в Дюссельдорфе

Происшествия

Полиция задержала нарушителя порядка и конфисковала рептилию

Дюссельдорф, Германия, 29 октября 2018, 10:49 — REGNUM  На главном вокзале немецкого города Дюссельдорф был задержан человек с почти двухметровым удавом на шее, пишет газета Daily Sabah.

36-летний задержанный мужчина не смог доказать, что является владельцем рептилии. Кроме того, полиция сочла неподобающим обращением с животным его ношение вокруг шеи на публике. Удав обыкновенный (лат. Boa Constrictor) длиной 1,8 м был конфискован и провел ночь с 27 на 28 октября в пожарном департаменте.

На следующий день удав был осмотрен ветеринаром. Состояние его здоровья специалист определил как хорошее. Змея была отправлена в зоопарк Брюггена.

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Жестокое обращение с животными и борьба с ним
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