Багдад оказал гуманитарную помощь иракскому Курдистану

Багдад, , 10:46 — REGNUM Вице-спикер парламента Ирака Башир Хаддад посетил районы Иракского Курдистана, пострадавшие от наводнения, сообщает 29 октября Kurdistan.ru.

Багдад оказал помощь пострадавшим в инциденте семьям: в провинции Эрбиль, в одной из пострадавших деревень между семьями были распределены три грузовика гуманитарной помощи.

Напомним, в результате проливных дождей на прошлой неделе в провинциях Эрбиль и Сулеймания случилось наводнение, приведшее к разрушению десятков домов, а также объектов инфраструктуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Барзани провел встречу с Генеральным консулом ОАЭ