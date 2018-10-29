Понедельник, 29 Октября 2018 года
11:40:14 МСК

Багдад оказал гуманитарную помощь иракскому Курдистану

Происшествия

В провинцию Эрбиль прибыли три грузовика с предметами первой необходимости

Багдад, 29 октября 2018, 10:46 — REGNUM  Вице-спикер парламента Ирака Башир Хаддад посетил районы Иракского Курдистана, пострадавшие от наводнения, сообщает 29 октября Kurdistan.ru.

Багдад оказал помощь пострадавшим в инциденте семьям: в провинции Эрбиль, в одной из пострадавших деревень между семьями были распределены три грузовика гуманитарной помощи.

Напомним, в результате проливных дождей на прошлой неделе в провинциях Эрбиль и Сулеймания случилось наводнение, приведшее к разрушению десятков домов, а также объектов инфраструктуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Барзани провел встречу с Генеральным консулом ОАЭ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить