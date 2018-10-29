Понедельник, 29 Октября 2018 года
11:40:34 МСК

В роще Ростова-на-Дону обнаружен схрон оружия: полиция ищет владельца

Происшествия

Территория огорожена

В роще Ростова-на-Дону обнаружен схрон оружия: полиция ищет владельца
Оружие

Ростов-на-Дону, 29 октября 2018, 10:39 — REGNUM  В Ростове-на-Дону полицейские обнаружили схрон оружия. Территорию в роще, расположенной неподалёку от территории старого аэропорта на проспекте Шолохова, огородили. Правоохранители занимаются поиском владельца.

«Сотрудники полиции обнаружили в роще несколько охотничьих ружей. Сейчас устанавливается их происхождение и владелец», — прокомментировали сообщение очевидцев в пресс-службе регионального управления МВД.

Интернет-пользователи в социальных сетях указали на то, что оружие было спрятано под ветками деревьев. Как предположили некоторые комментаторы, найденные ружья вполне могут оказаться вещественными доказательствами громкого дела о пропаже из отдела ростовской полиции оружия.

ИА REGNUM напоминает, что преступления были совершены в 2015—2016 годах. Об исчезновении оружия стало известно в феврале 2016 года по итогам инвентаризации. Как позже выяснилось, из сейфа пропало 246 единиц оружия и более сотни боеприпасов к ним. В результате проведенной работы было обнаружено и изъято только лишь четвертая часть украденного.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростов-на-Дону: В суд ушло еще одно дело о пропаже из отдела полиции оружия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконный оборот оружия и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить