Все пассажиры рухнувшего в море Boeing 737 в Индонезии погибли

Джакарта, , 10:33 — REGNUM Ни одному пассажиру, летевшему рейсом JT-610 из Джакарты в Панкалпинанг, не удалось выжить в авиакатастрофе, которая произошла у побережья острова Ява. По информации представителя национального агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций, все находившиеся на борту Boeing 737 авиакомпании Lion Air люди погибли.

Читайте также: В Индонезии потерпел крушение пассажирский «Боинг»

На борту разбившего в Индонезии лайнера находилось 188 человек

В настоящее время найдено тело одного погибшего. Спасатели и водолазы продолжают обследовать район крушения воздушного судна.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing 737, выполнявший рейс из Джакарты в Панкалпинанг, исчез с экранов радаров рано утром 29 октября, 13 минут спустя после вылета из аэропорта. Известно, что до этого экипаж запрашивал возвращение в воздушную гавань. На борту лайнера находился 181 пассажир, в числе которых трое детей, а также семь членов экипажа.

Обломки воздушного судна были обнаружены в море неподалеку от западного побережья острова Ява. В районе крушения лайнера организована спасательная операция. На поиски самолёта отправлены три корабля и вертолёт.

Читайте ранее в этом сюжете: У экипажа разбившегося в Индонезии «Боинга» был налет свыше 5 тыс. часов