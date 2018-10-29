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Молодая француженка едва не погибла от редкой формы аллергии на лекарство

Происшествия

Женщина была госпитализирована после того, как у нее в ответ на введение препарата начался токсический эпидермальный некролиз

Париж, 29 октября 2018, 10:26 — REGNUM  Жительница Франции отреагировала тяжелейшей формой аллергической реакции на введение антибиотика пенициллинового ряда. Об этом пишет британская Daily Mail.

По сведениям издания, 29-летняя француженка была госпитализирована после того, как у нее в ответ на введение препарата начался токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), при котором состояние кожных покровов человека напоминает тяжелые ожоговые повреждения.

Отмечается, что девушка была переведена на три недели в специальное ожоговое отделение после того, как «ожоги» покрыли 90% поверхности ее тела. В настоящее время француженка проходит реабилитацию, пишет газета.

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Медицина
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