Молодая француженка едва не погибла от редкой формы аллергии на лекарство

Париж, , 10:26 — REGNUM Жительница Франции отреагировала тяжелейшей формой аллергической реакции на введение антибиотика пенициллинового ряда. Об этом пишет британская Daily Mail.

По сведениям издания, 29-летняя француженка была госпитализирована после того, как у нее в ответ на введение препарата начался токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), при котором состояние кожных покровов человека напоминает тяжелые ожоговые повреждения.

Отмечается, что девушка была переведена на три недели в специальное ожоговое отделение после того, как «ожоги» покрыли 90% поверхности ее тела. В настоящее время француженка проходит реабилитацию, пишет газета.