На Кубани после нападения льва на ребенка задержан директор цирка

Краснодар, , 10:05 — REGNUM Директор передвижного цирка, на представлении которого в Успенском районе Краснодарского края львица набросилась на ребенка, задержан. Об этом региональное СУ СКР сообщило 29 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 октября, в селе Успенском Успенского района во время представления с дикими животными львица через ограждение набросилась на четырехлетнюю девочку. Ребенок получил рваные раны лица, сейчас находится в больнице. По факту нападения на ребенка СКР ранее возбудил уголовное дело.

СКР намерен ходатайствовать об аресте директора передвижного цирка. Сейчас следователи выясняют, имел ли цирк необходимую документацию на ведение деятельности.

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