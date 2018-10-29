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На Кубани после нападения льва на ребенка задержан директор цирка

Происшествия

Следствие выясняет, имел ли задержанный необходимые документы на ведения деятельности

Краснодар, 29 октября 2018, 10:05 — REGNUM  Директор передвижного цирка, на представлении которого в Успенском районе Краснодарского края львица набросилась на ребенка, задержан. Об этом региональное СУ СКР сообщило 29 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 октября, в селе Успенском Успенского района во время представления с дикими животными львица через ограждение набросилась на четырехлетнюю девочку. Ребенок получил рваные раны лица, сейчас находится в больнице. По факту нападения на ребенка СКР ранее возбудил уголовное дело.

СКР намерен ходатайствовать об аресте директора передвижного цирка. Сейчас следователи выясняют, имел ли цирк необходимую документацию на ведение деятельности.

Читайте ранее в этом сюжете: Следователи завели дело по факту нападения львицы на Кубани

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