В небе над Донбассом пропал беспилотник ОБСЕ

Нижнекрынское, ДНР, , 10:04 — REGNUM Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ утратили связь с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), наблюдавшим за передвижением колонны неопознанной техники у границы с Россией, сказано в отчёте, опубликованном 27 октября на официальном сайте ОБСЕ.

Наблюдатели ОБСЕ обнаружили ЗРК «Оса» к востоку от посёлка Нижнекрынское. Затем возле населённого пункта Сауровка, который находится севернее, летательный аппарат зафиксировал передвижение автоколонны, состоящей из семи грузовиков. Техника двигалась по грунтовой дороге недалеко от границы ДНР и России.

«В 01:53 СММ полностью потеряла связь с БПЛА, когда он пролетал на высоте примерно 7 000 футов над районом к юго-востоку от Нижнекрынского», — сказано в отчёте.

За полчаса до потери связи с аппаратом, сотрудники миссии зафиксировали периодически повторяющиеся помехи, похожие на работу средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, в июле 2018 года представители ДНР вернули ОБСЕ летательный аппарат, потерянный наблюдателями в районе поселков Широкая Балка и Артемово

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