У экипажа разбившегося в Индонезии «Боинга» был налет свыше 5 тыс. часов

Джакарта, , 09:55 — REGNUM Командир корабля и второй пилот разбившегося 29 октября в Индонезии пассажирского лайнера Boeing 737 имели на двоих 11 тыс. налета. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Lion Air.

«У первого пилота свыше 6000 часов налета, у второго — свыше 5000 часов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что перед исчезновением с радаров лайнера Boeing 737, вылетевшего из Джакарты в город Панкалпинанг экипаж воздушного судна запросил согласования на возврат в аэропорт вылета.

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Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет авиакомпании Lion Air со 181 пассажиром и восемью членами экипажа вылетел из столицы Индонезии в город Панкалпинанг утром 29 октября. Самолет исчез с экранов радаров спустя 13 минут после вылета.

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Добавим, ранее стало известно, что неподалеку от западного побережья Явы в море найдены обломки пассажирского лайнера.

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