Индонезийские спасатели выясняют место крушения самолета Lion Air

Джакарта, , 09:51 — REGNUM Индонезийское национальное агентство по поиску и спасению запустило телеуправляемый подводный аппарат, чтобы найти место, где разбился самолет авиакомпании Lion Air, сообщает Antaranews.

Подводный аппарат используется для смотровых работ и извлечения крупных предметов со дна.

Основываясь на фотографических данных, обломки самолета и несколько жертв были обнаружены в водах Караванга, но место крушения все еще выясняется.

«Мы также координируем свои действия с судами, проходящими через воды Караванга», — заявили в агентстве по поиску.

Напомним, самолет Boeing 737−8 с номером рейса JT 610, принадлежащий авиакомпании Lion Air, выполняющий рейс из аэропорта Сукарно Хатта провинции Бантен в аэропорт Депати Амир в Панкалпинанге, пропал с экрана радара 29 октября 2018 года в 6:33 по местному времени. На борту самолета было 178 взрослых пассажиров, один ребенок и двое младенцев.

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