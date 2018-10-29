На границе с Венгрией украинские пограничники задержали группу нелегалов

Ужгород, Украина, , 09:41 — REGNUM В Закарпатье сотрудники погранслужбы Украины задержали водителя, который вёз группу иностранцев в направлении украино-венгерской границы, заявили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины, сообщил 28 октября официальный сайт ведомства.

«Всего двадцать минут понадобилось наряду, чтобы найти правонарушителей. Их задержали в 200 метрах от госграницы на окраине населенного пункта Есень Ужгородского района. Один из задержанных представился сирийцем, у другого обнаружили просроченный паспорт гражданина Кувейта. Как впоследствии удалось выяснить правоохранителям, к границе нелегалов доставил таксист из города Ужгород своим автомобилем», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее под Киевом задержали мужчину, который удерживал в рабстве тридцать мигрантов из Вьетнама. Людям удалось выбраться на свободу и обратиться в полицию.

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