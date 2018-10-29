Авиакатастрофа в Индонезии: граждан России на борту самолета не было

Джакарта, , 09:26 — REGNUM Граждан России, по предварительным данным, на борту разбившегося в Индонезии самолета Boeing 737 не было, заявил 29 октября представитель посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин.

По его словам, неофициальные списки находившихся на борту воздушного судна пассажиров и членов экипажа пока опубликованы только местными средствами массовой информации.

«Мы проанализировали эти списки — там только индонезийские фамилии», — цитирует РИА Новости Тетюшина.

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Он добавил, что в российском посольстве ожидают ответа из агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии на поданный запрос о находившихся на борту самолета граждан России.

Напомним, лайнер авиакомпании Lion Air потерпел крушение в Индонезии утром 29 октября. Обломки воздушного судна были обнаружены в море неподалеку от западного побережья Явы. В самолете находились 188 человек.

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