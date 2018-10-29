Отравившиеся шашлыком в Дагестане смогут получить компенсацию

Махачкала, , 08:55 — REGNUM Отравившиеся в Дагестане в столичном кафе «Терем» смогут претендовать на компенсацию. Региональный Роспотребнадзор обещает помочь составить исковое заявление о возмещении причиненного вреда, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления.

На сайте надзорного органа представлен образец искового заявления. Воспользовавшись им, пострадавшие могут обратиться в суд с требованием компенсировать причиненный вред здоровью. В качестве ответчика представлен предприниматель, владелец кафе.

Напомним, 49 человек, в том числе десять детей, получили пищевое отравление в махачкалинском кафе «Терем». Причиной стало употребление куриного шашлыка и жареной на углях курицы, продававшихся в том числе и на вынос. Минздрав республики отмечает, что тяжёлых случаев отравления выявлено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту массового отравления возбуждено уголовное дело об оказании услуг с нарушением санитарно-эпидемиологических правил. Работа предприятия временно приостановлена.

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