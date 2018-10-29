Житель калужского Спас-Деменска осуждён за жестокое убийство отца

Калуга, , 08:54 — REGNUM В Калужской области суд вынес обвинительный приговор в отношении 46-летнего жителя города Спас-Деменска, который признан виновным в убийстве родного отца. Как сообщил 29 октября корреспонденту ИА REGNUM прокурор Спас-Деменского района Калужской области Алексей Горелов, преступление было совершено в июне 2018 года.

Читайте также: Жительница Калужской области подозревается в убийстве сожителя

Как установило следствие, между отцом и сыном произошла ссора во время застолья. Осуждённый повалил родителя на диван и нанёс ему не менее восьми ударов по лицу и телу, а после этого задушил. Злоумышленник сам вызвал скорую помощь, которая констатировала смерть потерпевшего в результате асфиксии. Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции мужчина сообщил, что лишь избил отца.

Ранее по теме: В Калуге за убийство осуждены мужчина и женщина

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины подсудимого и признал его виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2018 года в суд было направлено уголовное дело о ещё одном убийстве. Главным фигурантом по нему проходит жительница города Людиново Калужской области. Ссора, которая закончилась трагически, произошла на свадьбе, куда подозреваемая пришла со своим сожителем. Женщина нанесла ему множественные удары, от которых мужчина скончался.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области задержан подозреваемый в убийстве пожилого мужчины