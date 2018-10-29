В Рейнском бассейне сожжены автобусы, перевозившие шахтеров на митинг

Бергхайм, Германия, , 08:54 — REGNUM В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия сожжены автобусы, перевозившие шахтеров на крупную демонстрацию за продолжение добычи бурого угля в Рейнском буроугольном бассейне, сообщает портал Journalisten Watch 28 октября.

Сгоревшие дотла автобусы принадлежали семейной компании Tirtey. На них в населенный пункт Эльсдорф были перевезены шахтеры, собиравшиеся на многотысячную демонстрацию в соседнем Бергхайме. Демонстрация за сохранение рабочих мест состоялась 24 октября. Участники митинга полагают, что поджог совершили крайне левые активисты, выступающие за защиту леса Хамбахер Форст и прекращение добычи бурого угля.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние недели на Рейнском буроугольном бассейне развернулась борьба за сохранение леса Хамбахер Форст. Неправительственные организации добились временного судебного запрета на вырубку леса, но 10 тыс. сотрудников горнодобывающего концерна RWE боятся остаться без работы. К западу от Кёльна проходят акции протеста представителей обеих сторон, полиция периодически сносит палаточные лагеря активистов.

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