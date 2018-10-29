Экипаж разбившегося в Индонезии «Боинга» запросил возврат в аэропорт вылета

Джакарта, , 08:40 — REGNUM Перед исчезновением с радаров пассажирского лайнера Boeing 737, разбившегося в Индонезии, экипаж воздушного судна запросил согласование на возврат в аэропорт вылета. Об этом сообщает 29 октября AFP.

Сообщается, что пассажирский самолет компании Lion Air со 181 пассажиром и восемью членами экипажа вылетел из столицы Индонезии города Джакарта в город Панкалпинанг. Самолет исчез с экранов радаров спустя 13 минут после вылета.

Читайте также: Потерпевший катастрофу Boeing 737 в Индонезии был пригоден к полету

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что неподалеку от западного побережья Явы в море найдены обломки пассажирского лайнера компании Lion Air. Обнаружили место падения самолета экипажи спасательных кораблей и вертолетов.

Читайте также: Обломки индонезийского лайнера обнаружены в Яванском море

Читайте развитие сюжета: Индонезийские спасатели выясняют место крушения самолета Lion Air