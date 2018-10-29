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Потерпевший катастрофу Boeing 737 в Индонезии был пригоден к полету

Происшествия

В компании «внимательно следят за ситуацией»

Потерпевший катастрофу Boeing 737 в Индонезии был пригоден к полету
PK-REN
Самолёт Boeing-737 авиакомпании Lion Air

Джакарта, 29 октября 2018, 08:28 — REGNUM  Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air, потерпевший катастрофу в Индонезии, эксплуатировался с августа и был пригоден к полету, сообщает 29 октября Reuters.

В заявлении авиакомпании отмечается, что двое пилотов самолета налетали в общей сложности более 11 тыс. часов. В компании «внимательно следят за ситуацией».

Напомним, утром 29 октября пассажирский лайнер потерпел крушение спустя 13 минут после взлета. Обломки воздушного судна были обнаружены в море неподалеку от западного побережья острова Ява.

В самолете находились 188 человек. В настоящее время посольство России в Индонезии проверяет, находились ли российские граждане на борту лайнера.

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Авиапроисшествия
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