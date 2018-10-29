Виновником ДТП на севере Китая стал водитель рухнувшего в реку автобуса

Чунцин, Китай, , 08:25 — REGNUM Автобус с десятком пассажиров внезапно выехал на встречную полосу и врезался с автомобилем перед тем, как рухнуть с моста в реку Янцзы, сообщили в полиции города центрального подчинения Чунцина, передает 28 октября агентство Синьхуа.

Два тела были извлечены из реки после того, как автобус, протаранив ограждения, рухнул в воду с моста примерно в 10:00 по местному времени 28 октября в районе Ваньчжоу. По предварительному расследованию, автобус пресёк разделительную линию проезжей части моста и врезался в автомобиль, ехавший по своей полосе.

Камеры наблюдения показали, что более 10 человек, включая водителя находились в автобусе на момент трагедии. Водитель автомобиля отправлен в больницу на лечении и находится под присмотром полиции. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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