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Число жертв обвала на шахте в Китае выросло до 19 человек

Происшествия

Под завалами на сегодняшний день остаются еще двое шахтеров

Число жертв обвала на шахте в Китае выросло до 19 человек
Угольная шахта

Цзинань, Китай, 29 октября 2018, 08:16 — REGNUM  Установлена гибель 19 горняков на угольной шахте в провинции Шаньдун на востоке Китая, передает телеканал CCTV.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента, произошедшего 20 октября на предприятии компании Longyun Coal Mining Co. Ltd., погибли 13 человек. Под завалами на сегодняшний день остаются еще двое шахтеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 22 человека оказались под завалами тоннеля после обвала угольных пластов на шахте в уезде Юньчэн. Спастись удалось лишь одному человеку.

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Аварии на шахтах
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