У посольства России в США нашли подозрительный пакет

Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Посольство России в Соединённых Штатах вечером 28 октября было оцеплено полицией округа Колумбия. Такие меры правоохранительные органы приняли в связи с сообщением о подозрительном пакете, который был обнаружен за пределами здания. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на местные власти.

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Также были перекрыты и дороги вблизи посольства. На месте работали сапёры. Подозрительный пакет был проверен, опасных материалов в нём не обнаружено. Позднее оцепление было снято, и дороги снова открыты.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в Соединённых Штатах были обнаружены посылки с бомбами, адресованные ряду известных людей, в том числе бывшему президенту США Бараку Обаме, чете Клинтон, а также финансисту Джорджу Соросу и бывшему директору ЦРУ Джонну Бреннану.

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Также бомба была найдена около офиса CNN в Нью-Йорке. Подозреваемый в отправке посылок с бомбами мужчина был задержан через несколько дней во Флориде. Им оказался Сизар Сейок. При этом ранее в тот же день, 26 октября, правоохранительные органы перехватили еще две посылки с взрывными устройствами. Одна из них была адресована сенатору-демократу Кори Букеру, другая — бывшему директору Национальной разведки Джеймсу Клэпперу. Позднее Федеральное бюро расследований США подтвердило информацию об обнаружении 14-й посылки, которая содержит бомбу. Она была адресована американскому миллиардеру Тому Стейеру.

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