Посольство РФ в Индонезии проверяет списки пассажиров разбившегося самолета

Джакарта, , 08:07 — REGNUM Посольство России в Индонезии проверяет, находились ли граждане РФ на борту потерпевшего крушение самолёта Boeing 737, сообщил 29 октября пресс-секретарь российской дипмиссии Денис Тетюшин.

«Пока никакой информации о гражданах России на борту этого рейса у нас нет», — цитирует РИА Новости Тетюшина.

По его словам, в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии был направлен запрос, в настоящее время в российском посольстве ждут ответа.

Напомним, утром 29 октября пассажирский лайнер индонезийской компании Lion Air пропал с радаров через 13 минут после взлёта. Позже обломки воздушного судна были обнаружены в море неподалеку от западного побережья острова Ява. В самолете находились 188 человек.

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