Понедельник, 29 Октября 2018 года
09:59:59 МСК

Посольство РФ в Индонезии проверяет списки пассажиров разбившегося самолета

Происшествия

Пока никакой информации о гражданах России на борту самолета нет

Джакарта, 29 октября 2018, 08:07 — REGNUM  Посольство России в Индонезии проверяет, находились ли граждане РФ на борту потерпевшего крушение самолёта Boeing 737, сообщил 29 октября пресс-секретарь российской дипмиссии Денис Тетюшин.

«Пока никакой информации о гражданах России на борту этого рейса у нас нет», — цитирует РИА Новости Тетюшина.

По его словам, в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии был направлен запрос, в настоящее время в российском посольстве ждут ответа.

Напомним, утром 29 октября пассажирский лайнер индонезийской компании Lion Air пропал с радаров через 13 минут после взлёта. Позже обломки воздушного судна были обнаружены в море неподалеку от западного побережья острова Ява. В самолете находились 188 человек.

Читайте также: На борту разбившего в Индонезии лайнера находилось 188 человек

Читайте развитие сюжета: Авиакатастрофа в Индонезии: граждан России на борту самолета не было

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить