Один мигрант погиб при попытке прорваться через границу Гватемалы и Мексики

Гватемала, , 07:59 — REGNUM В результате столкновений между полицией и мигрантами из Гондураса, которые попытались прорваться в Мексику с территории Гватемалы, погиб один человек, сообщает Prensa Libre.

По данным издания, инцидент произошел на пограничном мосту международного перехода через реку Сучиате в городе Текун-Уман в Гватемале. Мужчина погиб от попадания в него резиновой пули, которую выпустил сотрудник полиции.

Напомним, ранее сообщалось о втором так называемом караване мигрантов, который движется по направлению к США. Маршем к Мексике вслед за первым «караваном» выдвинулись около тысячи человек.

Людской поток прошел через Гондурас, Сальвадор, Гватемалу и Мексику. Мигранты намерены добраться до американской границы, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа развернуть на границе войска.

Читайте также: Глава Пентагона: операция на границе с Мексикой уже началась