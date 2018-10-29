ВСУ четыре раза открыли огонь по территории ЛНР

Луганск, , 07:54 — REGNUM За минувшие суки киевские боевики обстреляли три населённых пункта на территории ЛНР, заявили в пресс-службе народной милиции Луганской Народной Республики, сообщил 29 октября Луганский информационный центр.

ВСУ применили 120-мм и 82-мм миномёты, а также штатное вооружение БМП.

Пострадали населённые пункты Желобок, Калиново и Сокольники.

Напомним, согласно комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который Украина подписала 12 февраля 2015 года, ВСУ должны отвести от линии фронта тяжёлые виды вооружений и обеспечить устойчивое перемирие. Однако киевские силовики систематически нарушают взятые обязательства.

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