На борту разбившего в Индонезии лайнера находилось 188 человек

Джакарта, , 07:49 — REGNUM В районе крушения лайнера индонезийской компании Lion Air продолжается поисково-спасательная операция. Как уточнили в индонезийских экстренных службах, всего на борту Boeing 737, следовавшего в город Панкалпинанг на острове Банка, находились 188 человек.

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"Самолёт перевозил 178 взрослых пассажиров, три рёбенка, два пилота и пять бортпроводников», — сообщил представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо.

По его словам, информации о выживших пока нет. К поиску пострадавших подключены несколько судов.

https://twitter.com/Sutopo_PN/status/1056746231777550336

Как сообщало ИА REGNUM, утром 29 октября пассажирский лайнер индонезийском компании Lion Air пропал с радаров через 13 минут после взлёта в аэропорту Джакарты. Boeing 737 следовал рейсом JT610 в город Панкалпинанг на острове Банка. Известно, что перед тем как пропасть с радаров, лайнер запросил возвращение в аэропорт Джакарты.

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Позднее обломки воздушного судна были обнаружены в море неподалеку от западного побережья острова Ява. В районе крушения лайнера организована спасательная операция. На поиски самолёта отправлены три корабля и вертолёт.

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