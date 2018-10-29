Следователи завели дело по факту нападения львицы на Кубани

Краснодар, , 07:12 — REGNUM По факту нападения львицы на четырехлетнюю девочку в кубанском цирке следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Отмечается, что дело открыто в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Напомним, ранее в сети было опубликовано видео, запечатлевшее момент нападения хищницы на ребенка.

Читайте также: Нападение львицы на ребенка в цирке попало на видео

В описании к ролику сказано, что львица не успела причинить девочке опасных для жизни травм.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в селе Успенском Краснодарского края львица схватила четырехлетнюю девочку в цирке-шапито. Ребенка госпитализировали с травмами.

Читайте также: Раненную львицей девочку будут лечить в Краснодаре