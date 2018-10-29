Понедельник, 29 Октября 2018 года
08:14:09 МСК

Следователи завели дело по факту нападения львицы на Кубани

Происшествия

Дело открыто в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей

Краснодар, 29 октября 2018, 07:12 — REGNUM  По факту нападения львицы на четырехлетнюю девочку в кубанском цирке следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Отмечается, что дело открыто в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Напомним, ранее в сети было опубликовано видео, запечатлевшее момент нападения хищницы на ребенка.

Читайте также: Нападение львицы на ребенка в цирке попало на видео

В описании к ролику сказано, что львица не успела причинить девочке опасных для жизни травм.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в селе Успенском Краснодарского края львица схватила четырехлетнюю девочку в цирке-шапито. Ребенка госпитализировали с травмами.

Читайте также: Раненную львицей девочку будут лечить в Краснодаре

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения животных
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить