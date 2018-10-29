Обломки индонезийского лайнера обнаружены в Яванском море

Джакарта, , 06:41 — REGNUM Неподалеку от западного побережья Явы найдены обломки пассажирского лайнера компании Lion Air. Об этом сообщает индонезийский портал Detik.

Обнаружили место падения участвующие в спасательной операции корабли и вертолет. Обломки самолета замечены в море.

Число погибших устанавливается, заявил глава национального Агентства по поиску и спасению Мохаммад Саюги. На борту самолета, по данным местных СМИ, находились 188 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский лайнер индонезийском компании Lion Air пропал с радаров через 13 минут после взлета. Он следовал рейсом JT610 в город Панкалпинанг на острове Банка.

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