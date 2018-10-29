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Упавший в Индонезии лайнер ищут корабли и вертолеты

Происшествия

Операция идет близ западной части острова Ява

Упавший в Индонезии лайнер ищут корабли и вертолеты
Hullie
Яванское море

Джакарта, 29 октября 2018, 06:18 — REGNUM  Спасательная экспедиция организована в районе крушения индонезийского лайнера Lion Air в Яванском море. Об этом 29 октября заявил глава национального Агентства по поиску и спасению Мохаммад Саюги, сообщает портал Detik.

Он уточнил, что на поиски самолета отправлены три корабля и вертолет. Спасатели обследуют район близ западной части острова Ява.

Сколько человек находилось на борту самолета, пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 индонезийской компании Lion Air пропал с радаров вскоре после взлета в аэропорту Джакарты. По данным отслеживающих полеты ресурсов, он упал в море.

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Авиапроисшествия
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