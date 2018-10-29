Пострадавшим от прорыва дамбы в Хакасии выплатили по пять тысяч рублей

село Московское, Хакасия, , 06:17 — REGNUM В Усть-Абаканском районе Хакасии устранены последствия прорыва дамбы, затопившей несколько домовладений села Московское. Пострадавшим оказана единовременная материальная помощь, она составляет 5 тысяч рублей на человека. В этом лично убедился врио главы республики Михаил Развожаев. Подробности его рабочей поездки сообщает сайт регионального правительства.

«Денежные средства в общем размере 75 тысяч рублей выплачены из резервного фонда Правительства Хакасии по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий», — заявил врио губернатора после общения с жителями.

Также, по его словам, семье из пяти человек (четверо взрослых и один ребёнок), попавшей в трудную жизненную ситуацию пришлось выделить 200 тысяч рублей. В доме пострадавших вода испортила предметы первой необходимости, мебель, бытовую технику. Да и сам дом пока не пригоден для жилья.

«В настоящий момент пострадавшие живут у родственников. После откачки воды требуется некоторое время, чтобы окончательно его просушить. К сведению, дом не является собственностью семьи, они снимают его в аренду», — пояснили в правительстве Хакасии.

Что касается восстановительных работ, то по оценке министра природных ресурсов и экологии Юрия Соколова, гидротехнические сооружения на нижнем и среднем прудах приведены в нормативное состояние, возникшие из-за перелива воды овраги засыпаны. Также отремонтированы все сельские грунтовые дороги и восстановлена система полива огородов.

Тем временем, на плотине водохранилища, там, где произошла чрезвычайная ситуация, сегодня, 29 октября, приступают к заливке нового сооружения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прорыв дамбы водохранилища на реке Биджа близ села Московское случился на прошлой неделе. По данным республиканского ГУ МЧС РФ, вода подтопила пять домовладений, в которых проживают 20 человек. По указанию временно исполняющего обязанности главы Хакасии Михаила Развожаева, помощь 15 пострадавшим должна была быть оказана из резервного фонда правительства Хакасии по предупреждению и ликвидации ЧС, а пяти гражданам, которые проживают в домах, но не имеют прописки, помощь окажет министерство социальной защиты Хакасии.

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